Las Minas cierra el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo con desfile de carretas

La actividad reunió a representantes de los corregimientos del distrito y destacó la importancia de preservar y promover la flor nacional de Panamá.

El distrito de Las Minas, en la provincia de Herrera, cerró el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo con un gran desfile de carretas, en el que participaron representantes de los diferentes corregimientos de esta región.

La celebración tuvo como principal objetivo resaltar la Flor del Espíritu Santo, símbolo nacional, y promover las tradiciones y expresiones culturales de Las Minas. Durante el festival, un orquidiario permaneció abierto al público y recibió a numerosos visitantes.

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Uno de los momentos más esperados fue el desfile de carretas, actividad que marcó el cierre de las festividades. Antes de iniciar el recorrido, la reina del festival, Alejandra Bonía Batista, expresó su emoción por hacer realidad el sueño de representar esta celebración.

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La soberana manifestó sentirse orgullosa de representar a su tierra, así como sus culturas y tradiciones. También agradeció a Dios y a las personas que la acompañaron durante su camino como reina.

Con este desfile, Las Minas puso punto final a una nueva edición del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, una celebración que busca mantener vivas las tradiciones y darle mayor realce a uno de los símbolos naturales de Panamá.