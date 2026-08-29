Antón se viste de folclore para elegir a la reina del Festival Nacional del Toro Guapo 2026

La escogencia se desarrolla en medio de música, tamboritos y diversas expresiones del folclore.

Al ritmo del tamborito, Antón está de fiesta con motivo de la escogencia de la nueva reina del Festival Nacional del Toro Guapo 2026. La celebración se ha vivido con alegría y emoción por las principales calles del distrito, donde las tradiciones y manifestaciones culturales han sido protagonistas de esta jornada.

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Dos soberanas compiten por la corona y, a través de las votaciones, los seguidores ya han dejado claro cuáles son sus favoritas. Ahora, la expectativa está puesta en el anuncio oficial del patronato, que dará a conocer en las próximas horas quién será la nueva reina de este importante festival.

La escogencia se desarrolla en medio de música, tamboritos y diversas expresiones del folclore, reafirmando la identidad cultural de Antón y su tradición. Y sobre todo durante el Festival Nacional del Toro Guapo.

Con información de Nataly Reyes