Minera Panamá: 'Estamos listos para llegar a un acuerdo de beneficio mutuo'

Ciudad de Panamá, Panamá/First Quantum Minerals Ltd. emitió este martes 10 de enero, una actualización sobre el estado de la mina Cobre Panamá, operada por la subsidiaria Minera Panamá S.A.

En un comunicado, la empresa informó que las conversaciones entre First Quantum, Minera Panamá y el Gobierno de Panamá “continúan con respecto al futuro a largo plazo de la mina Cobre Panamá”, pese que ayer la ministra de Trabajo, Doris Zapata, dijera al país que las conversaciones estaban suspendidas.

“La Empresa sigue dispuesta a llegar a un acuerdo que sea justo y equitativo para ambas partes”, alega Minera Panamá.

Agrega el comunicado que, First Quantum y Minera Panamá están preparados para acordar, e incluso superar, los objetivos que el Gobierno delineó en enero de 2022 relacionados con los ingresos, la protección ambiental y las normas laborales. Esto incluye un mínimo de US$375 millones por año en ingresos del Gobierno, compuestos por impuestos corporativos, incluyendo impuesto sobre la renta y una regalía mineral basada en ganancias del 12 al 16 por ciento, con protecciones a la baja alineadas con la posición del Gobierno. Esta estructura de pago mínimo es un beneficio para el Gobierno que First Quantum cree que es único y sin precedentes en la industria minera. Bajo la nueva propuesta, la regalía será tasada por ganancias, el gobierno recibiría ingresos que son varias veces más altos que los establecidos en el contrato existente y en el actual Código de Minero de Panamá. Las tasas de regalías propuestas estarían entre las más altas, si no la más alta, pagadas por una empresa minera de cobre en las Américas.

“Estamos listos para llegar a un acuerdo de beneficio mutuo que brinde la seguridad jurídica que necesitamos para ayudar a promover el desarrollo sostenible de Panamá, salvaguardar nuestra próspera fuerza laboral panameña y proteger nuestra inversión”, dijo Tristan Pascall, director Ejecutivo.

De acuerdo con la empresa, First Quantum y su predecesor han invertido al menos US$10 mil millones para construir una de las minas de cobre más grandes, seguras, modernas y avanzadas del mundo. Esta inversión fue posible gracias a la seguridad y expectativa de que Panamá apoyó el proyecto a través de un acuerdo integral de larga data de 1997 que cubría los impuestos, incluidas las regalías mineras y otros temas que también se acordaron. Desde que nos involucramos hemos cumplido con todas nuestras obligaciones y Cobre Panamá es ahora un negocio que brinda beneficios a todos los panameños. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a nuestros colaboradores y sus familias, las comunidades locales, a Panamá y los inversionistas y accionistas de la Empresa.

Como se anunció anteriormente, Minera Panamá está trabajando en una serie de pasos para cumplir con la resolución de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias que requiere que Minera Panamá suspenda las operaciones comerciales en Cobre Panamá. Minera Panamá entregará un plan para poner la mina bajo “Cuido y Mantenimiento” al Gobierno para su revisión y respuesta. En este momento, el tiempo de implementación y el impacto de cualquier régimen de Cuido y Mantenimiento promulgado por el Ministerio siguen siendo inciertos. Mientras tanto, las operaciones en Cobre Panamá continúan con normalidad, sin interrupción de la producción hasta el momento”, reitera el comunicado.

La empresa dio una conferencia telefónica y una transmisión web este martes para analizar el desarrollo en Panamá con respecto al estado de la mina Cobre Panamá.