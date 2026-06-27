Ministerio de la Mujer expresa preocupación tras fallo que absolvió a hombre procesado por violencia doméstica en Colón

La ministra de la Mujer, Niurka Palacio, señaló que la institución mantiene la alerta ante este tipo de fallos, al considerar que podrían generar escenarios de desprotección para las víctimas e incrementar el riesgo de hechos de mayor gravedad, como el femicidio.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de la Mujer manifestó su preocupación por recientes decisiones judiciales que, a su juicio, podrían aumentar el riesgo para mujeres víctimas de violencia doméstica y sus familiares, luego de que un tribunal en la provincia de Colón absolviera a un hombre que enfrentaba cargos por presuntos delitos de violencia doméstica, privación de libertad y delitos sexuales en perjuicio de su expareja.

La ministra de la Mujer, Niurka Palacio, señaló que la institución mantiene la alerta ante este tipo de fallos, al considerar que podrían generar escenarios de desprotección para las víctimas e incrementar el riesgo de hechos de mayor gravedad, como el femicidio.

El pronunciamiento se produjo tras una reunión entre la ministra y la fiscal superior de Colón, Dilsa Donado, en la que abordaron aspectos relacionados con la valoración judicial de los casos de violencia doméstica y la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 82 de 2013, que establece medidas de protección para las mujeres frente a la violencia.

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De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, uno de los casos que motivó la reunión corresponde al fallo emitido por un Tribunal de Juicio de Colón que declaró no culpable a un hombre procesado por presuntos delitos de violencia doméstica, privación de libertad y delitos sexuales.

La entidad sostuvo que, según la información contenida en la investigación, existían elementos de convicción y declaraciones de la víctima que incluían presuntas amenazas de muerte dirigidas contra ella y su núcleo familiar, aspectos que, a su juicio, debían ser valorados dentro del proceso judicial.

El Ministerio informó además que, a través de su equipo interdisciplinario, realizó una evaluación del caso y concluyó que existe un riesgo inminente para la víctima, por lo que activó los protocolos de atención y protección integral previstos para este tipo de situaciones.

La institución indicó que estas acciones responden a la afectación emocional detectada y al sentimiento de desprotección manifestado por la víctima tras la decisión judicial que permitió la libertad del procesado.