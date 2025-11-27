Minsa prepara a dirigentes comunitarios para poder detectar brotes de malaria

A cada uno de estos dirigentes se le ha entregado un kit que les permitirá atender la situación en sus comunidades y, de alguna manera, contrarrestar el aumento de los casos.

Veraguas/Un total de 12 dirigentes comunitarios serán los encargados de diagnosticar y ordenar los tratamientos para la malaria al norte de Veraguas, donde la enfermedad es endémica.

Se trata de una nueva estrategia que está aplicando el Ministerio de Salud en zonas endémicas por malaria. Se han capacitado a 12 líderes comunitarios para atender a la población que se enferme de malaria, desde el diagnóstico y tratamiento hasta las investigaciones correspondientes.

Para ello, a cada uno de estos dirigentes se le ha entregado un kit que les permitirá atender la situación en sus comunidades y, de alguna manera, contrarrestar el aumento de los casos.

Alexis Sánchez, director de Salud Pública de Veraguas, indicó que “todos los casos referentes a malaria, recordando que en el área norte tenemos nuestros focos de malaria. Así que la estrategia del Ministerio de Salud es buscar este apoyo con las personas de las comunidades; se les certifica para que puedan dar tratamiento y combatir la malaria, ya que una de las estrategias principales es brindar el diagnóstico y dar tratamiento en menos de 24 horas”.

Las zonas endémicas en la provincia de Veraguas incluyen el norte de Santa Fe, pero también el norte de la comarca Ngäbe Buglé, área muy cercana, separada solo por el río Calovébora. Allí se encuentran los 12 dirigentes comunitarios. La malaria cierra el año 2025 con, por el momento, 196 casos en la provincia de Veraguas.

Con información de Ney Castillo.