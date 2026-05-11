Ministerio de Salud reprograma jornadas extramuros para reforzar control del sarampión

A partir de la fecha, serán reprogramadas todas las actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de salud, entre ellas vacunaciones empresariales, ferias, giras médicas y jornadas de salud.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la suspensión temporal de las actividades extramuros como parte de las medidas adoptadas para fortalecer las acciones de trazabilidad y vacunación, luego del reporte de dos casos importados de sarampión en Panamá.

La entidad informó que, a partir de la fecha, serán reprogramadas todas las actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de salud, entre ellas vacunaciones empresariales, ferias, giras médicas y jornadas de salud organizadas por los distintos centros médicos de la región.

Según el Minsa, durante este periodo se dará prioridad a la población objetivo contemplada dentro del esquema nacional de vacunación, así como a las acciones de bloqueo contra el sarampión y las investigaciones epidemiológicas relacionadas con los casos detectados.

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Las autoridades sanitarias explicaron que estas medidas buscan reforzar las estrategias de prevención y control para minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad en el país.

El Ministerio de Salud reiteró que, hasta el momento, los casos reportados corresponden a contagios importados y no existe transmisión comunitaria de sarampión en Panamá.

Asimismo, la Región Metropolitana de Salud exhortó a la población a acudir a las instalaciones de salud para aplicarse la vacuna contra el sarampión y otras enfermedades prevenibles mediante inmunización.

Las autoridades recordaron que la vacunación continúa siendo una de las principales herramientas para prevenir brotes y proteger a la población, especialmente a niños y personas con mayor riesgo de complicaciones.