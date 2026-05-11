Vertedero de Montijo: Moradores en alerta por humo y posible contaminación de fuentes de agua

Moradores aseguran que el problema tiene años sin recibir una solución definitiva y piden a las autoridades municipales acciones inmediatas.

Montijo, Veraguas/Las constantes emanaciones de humo provenientes del vertedero municipal de Montijo mantienen en alerta a moradores de las comunidades de Buena Vista Arriba y El Florentino, quienes denuncian afectaciones respiratorias, proliferación de moscas y posibles riesgos de contaminación en las fuentes de agua del distrito.

Entre los afectados también se encuentra la Escuela primaria Hato de Jesús, donde docentes y estudiantes han resentido el impacto del humo que se extiende por la zona, especialmente durante las horas de clases.

Moradores aseguran que el problema tiene años sin recibir una solución definitiva y piden a las autoridades municipales acciones inmediatas para controlar las quemas dentro del vertedero.

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“Esto tiene años de estar aquí y el humo, las moscas sobre todo, no se puede comer. El humo afecta mucho a las personas, hoy mi hija amaneció con la garganta afectada que casi no puede hablar”, manifestó Keyla Rodríguez, moradora de Buena Vista Norte.

La preocupación también alcanza al sector educativo. Joaquina Núñez, educadora de la Escuela Hato de Jesús, señaló que el humo representa un riesgo constante para la salud de los estudiantes.

“Estamos muy preocupados por el tema de las enfermedades, el vertedero no nos favorece en nada, nos afecta gravemente, sobre todo a los niños… hoy que llegamos a la escuela sentimos el humo demasiado fuerte y tuvimos afectaciones”, expresó.

Los residentes advierten además sobre el posible impacto ambiental que podría extenderse más allá de las comunidades cercanas. Según denunciaron, cuando se registran fuertes lluvias, las aguas residuales del vertedero terminan en el río que abastece la toma de agua de Montijo.

Por el momento, las autoridades municipales han indicado que a corto y mediano plazo se contempla realizar trabajos con equipo pesado para evitar las quemas dentro del vertedero. Mientras tanto, a largo plazo se evalúa la reubicación del sitio de disposición final de desechos.

Los moradores insisten en que las medidas deben ejecutarse con rapidez para evitar mayores afectaciones a la salud y al ambiente.

Con información de Ney Castillo