Taxista recibe golpiza en plena vía pública en Veraguas; dirigentes piden tolerancia

El conductor permanece hospitalizado en el hospital Luis “Chicho” Fábrega, mientras las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Santiago, Veraguas/La violencia en las calles de la provincia de Veraguas vuelve a generar preocupación entre transportistas y autoridades, luego de que un taxista resultara herido tras verse involucrado en un nuevo hecho de agresión ocurrido en el sector de Canto de Llano, en el distrito de Santiago.

El conductor permanece hospitalizado en el hospital Luis “Chicho” Fábrega, mientras las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Se trata del segundo caso de agresión contra taxistas registrado recientemente en la ciudad y ambos hechos tienen en común haber ocurrido tras colisiones vehiculares.

Ante esta situación, dirigentes del transporte selectivo hicieron un llamado a mantener la calma y evitar reacciones violentas en las vías. El presidente de la Confederación de Cooperativas de Transporte Selectivo, Ausberto Mendoza, advirtió que existe un ambiente de tensión y estrés entre conductores y usuarios.

Se está viviendo una época difícil donde todo el mundo anda acelerado, pero hacemos un llamado a la tolerancia y a la cortesía tanto de los conductores del transporte selectivo como a los usuarios para evitar estos hechos que se han venido dando en los últimos días”, expresó.

Mendoza también pidió mayor reflexión entre quienes laboran en el sector transporte. “Llamo a la reflexión a mis compañeros y colegas transportistas para que seamos más tolerantes en las vías y en el servicio”, manifestó.

El primer caso de agresión entre taxistas ocurrió en el corregimiento de Santiago. En ese incidente, ambos conductores también fueron trasladados a un centro hospitalario y las investigaciones continúan en curso.

Con información de Ney Castillo.