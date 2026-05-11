Lluvias provocan inundaciones en la capital mientras el Imhpa mantiene vigilancia

El meteorólogo del Impha, Roberto Martínez , explicó que las condiciones actuales están asociadas al ingreso progresivo de la onda tropical número 2, la cual aún se ubica al este de las Antillas Menores, pero con potencial de generar mayor actividad lluviosa en los próximos días.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que se mantiene vigente hasta el próximo 14 de mayo, ante el incremento de condiciones inestables en el territorio nacional.

La advertencia se da luego de que en horas de la tarde se registraran fuertes precipitaciones en la capital, que ocasionaron anegaciones en varios puntos de la ciudad.

Entre las áreas afectadas se reportaron la avenida Perú, la avenida Miguel Brostella en el sector de El Dorado, la avenida 12 de Octubre, así como zonas del Ingenio y alrededores de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Panamá, cerca de Viejo Veranillo.

Ingreso de onda tropical aumentará las lluvias

El meteorólogo del Impha, Roberto Martínez, explicó que las condiciones actuales están asociadas al ingreso progresivo de la onda tropical número 2, la cual aún se ubica al este de las Antillas Menores, pero con potencial de generar mayor actividad lluviosa en los próximos días.

“En horas de la mañana vamos a tener cielo parcialmente nublado y con el calentamiento diurno, aguaceros con tormentas en zonas muy puntuales. Hemos emitido ese aviso de vigilancia y probablemente se extienda a mediados de la semana”, indicó el meteorólogo.

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Martínez detalló que entre jueves y viernes se espera el ingreso del sistema al istmo, afectando principalmente la parte oriental del país, incluyendo Darién, comarcas Emberá y Panamá Este, así como la región metropolitana y Panamá Oeste.

En tanto, en provincias centrales, Veraguas y Chiriquí, se prevén lluvias más aisladas, mientras que en el Caribe se mantendrán precipitaciones intermitentes, especialmente en Colón, Guna Yala y la comarca Ngäbe Buglé.

Autoridades llaman a tomar precauciones

El Impha advirtió que las condiciones climáticas podrían intensificarse entre martes y miércoles, por lo que no se descarta una extensión del aviso de vigilancia.

Las autoridades recomiendan a la población tener precaución, especialmente a quienes residen cerca de ríos, quebradas y zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

Asimismo, se alertó sobre la posibilidad de ráfagas de viento, caída de árboles y desprendimiento de techos en algunas áreas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos y demás entidades de emergencia se mantienen en alerta ante cualquier situación que pueda presentarse, e instan a la ciudadanía a reportar emergencias a las autoridades correspondientes.

Con información de Yami Rivas