Operación Sonrisa realizará más de 120 cirugías gratuitas a niños de escasos recursos en Chiriquí

La iniciativa forma parte de los 35 años de trabajo que mantiene la organización en Panamá, programa que precisamente inició sus primeras operaciones en este centro hospitalario y que desde entonces ha brindado atención a menores con labio y paladar hendido, devolviéndoles no solo la salud, sino también mejores oportunidades de integración social.

Chiriquí/Más de un centenar de niños provenientes de familias de escasos recursos serán beneficiados con jornadas quirúrgicas gratuitas impulsadas por la fundación Operación Sonrisa en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en la provincia de Chiriquí.

La iniciativa forma parte de los 35 años de trabajo que mantiene la organización en Panamá, programa que precisamente inició sus primeras operaciones en este centro hospitalario y que desde entonces ha brindado atención a menores con labio y paladar hendido, devolviéndoles no solo la salud, sino también mejores oportunidades de integración social.

De acuerdo con el director médico del hospital, Jorge Ng, durante la jornada se espera atender a unos 100 pacientes, lo que representa entre 120 y 125 procedimientos quirúrgicos, debido a que muchos niños requieren más de una intervención para corregir completamente su condición.

“El objetivo es mejorarles la calidad de vida, su alimentación, su atención médica y también su integración a la sociedad”, expresó Ng, quien además destacó el trabajo conjunto entre médicos panameños, voluntarios, enfermeras, técnicos y asistentes que participan en la misión médica.

Según explicó, el hospital lleva cerca de 20 años realizando este tipo de jornadas junto a la fundación, logrando atender a más de 100 pacientes cada año.

Por su parte, Sarah Sasso señaló que mantener durante 35 años este programa ha sido posible gracias al respaldo de miles de panameños que colaboran con donaciones y actividades para recaudar fondos.

“Es un trabajo de toda una comunidad y de todo un país”, afirmó Sasso, al tiempo que recordó que todas las operaciones y tratamientos son completamente gratuitos y se realizan bajo estándares internacionales de seguridad.

La representante también hizo un llamado a las familias que tengan niños con esta condición a acercarse a la organización para recibir orientación y acceso a la atención médica necesaria.

Las jornadas buscan beneficiar principalmente a menores provenientes de comunidades en condiciones de pobreza extrema en distintas regiones del país.

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Con información de Demetrio Ábrego