Estudiantes afectados por erupciones en brazos, piernas y espalda genera alarma en Arraiján ¿Qué está pasando?

Ante las denuncias, el Ministerio de Salud informó que este lunes personal del Centro de Salud Artemio Jaén realizará una inspección en el plantel.

Padres de familia de un centro educativo en Arraiján manifestaron su preocupación por la aparición de erupciones y brotes en la piel que han afectado a decenas de estudiantes durante los últimos días.

Según denunciaron los acudientes, los casos comenzaron a reportarse desde el pasado lunes 5 de mayo y han sido detectados en alumnos de quinto, octavo, noveno y undécimo grado.

Los síntomas reportados incluyen lesiones y ronchas en brazos, piernas, espalda y pecho, situación que ha generado inquietud entre las familias, quienes solicitan una inspección urgente por parte del Ministerio de Salud.

De acuerdo con información suministrada por la dirección del plantel, al menos 40 estudiantes habrían presentado afectaciones cutáneas relacionadas con este brote.

Una madre de familia relató que su hijo comenzó con pequeñas erupciones en ambos brazos, espalda y pies, las cuales fueron empeorando progresivamente. La acudiente explicó que el menor fue llevado a recibir atención médica debido a que los medicamentos orales no mostraron mejoría, por lo que posteriormente tuvo que recibir tratamiento intravenoso ante el aumento de las lesiones en la piel.

Los padres también expresaron preocupación porque, según indicaron, la escuela únicamente informó sobre la realización de una jornada de limpieza, pero no habría emitido un reporte formal al Ministerio de Salud sobre la situación que afecta a los estudiantes.

Ante las denuncias, el Ministerio de Salud informó que este lunes personal del Centro de Salud Artemio Jaén realizará una inspección en el plantel para evaluar las condiciones del centro educativo y determinar el origen de las afectaciones.

Por su parte, la coordinadora regional de epidemiología de Panamá Oeste, Lorena Merlo, indicó que preliminarmente los síntomas podrían estar relacionados con reacciones alérgicas provocadas por polillas o mariposas migratorias, fenómeno que suele registrarse durante esta época del año.

Las autoridades de salud recomendaron a los padres llevar a los menores a instalaciones médicas si presentan lesiones, picazón o irritación en la piel, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del brote.

*Con información de Yiniva Caballero*