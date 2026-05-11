Panamá Oeste mantiene vigilancia a 11 contactos por caso importado de sarampión

Panamá reportó dos casos importados de sarampión : uno ingresó por el área fronteriza de Guabito y el otro corresponde a una mujer procedente de Costa Rica que llegó al país a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen; ambos viajeros.

Panamá Oeste/Las autoridades de salud mantienen activos los operativos de monitoreo y seguimiento a las personas que tuvieron contacto directo con casos positivos de sarampión en la provincia de Panamá Oeste, tras la detección reciente de contagios importados en el país.

El Ministerio de Salud informó que, hasta el momento, no se ha registrado transmisión comunitaria en la provincia, aunque se mantiene la vigilancia epidemiológica sobre 11 contactos directos vinculados a uno de los casos confirmados.

Sin transmisión comunitaria y con vigilancia activa

Las autoridades recalcaron que la situación está bajo control y que los equipos de salud continúan realizando seguimiento para descartar posibles nuevos contagios.

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Recientemente, Panamá reportó dos casos importados de sarampión: uno ingresó por el área fronteriza de Guabito y el otro corresponde a una mujer procedente de Costa Rica que llegó al país a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen; ambos viajeros.

Refuerzan búsqueda de contactos y vacunación

La doctora Lorena Merlo, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, explicó que se realizaron labores de rastreo para identificar contactos y verificar el estado de vacunación de las personas expuestas.

“Se hizo búsqueda de contacto, ver que tuvieran completo el esquema de vacuna y el que no, se le completó”, indicó la especialista.

Como parte de la respuesta sanitaria, las autoridades mantienen activa la jornada de vacunación en centros de salud y en la Caja de Seguro Social (CSS), dirigida principalmente a menores de un año, adultos mayores y personas que requieran completar su esquema de inmunización.

Llamado a completar esquemas de vacunación

El Ministerio de Salud reiteró la importancia de mantener los esquemas de vacunación completos como principal medida de prevención frente al sarampión, una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible mediante inmunización.

Las autoridades continúan el monitoreo epidemiológico en todo el país para evitar la propagación del virus y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Con información de Yiniva Caballero