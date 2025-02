'Hay escuelas a las que no se las ha puesto un clavo en 15 años': Molinar confía en tener todo listo para el inicio de clases

La ministra de Educación Lucy Molinar confía en que todos los centros educativos a nivel nacional estén listos para el inicio del año lectivo 2025, aunque admitió que se han encontrado con una serie de tropiezos en la administración y ejecución del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE). Molinar aseguró que existen colegios a los que "no se les ha puesto un clavo en 10, 15 años", lo que ha provocado que las infraestructuras requieran un trabajo profundo y progresivo de mantenimiento, que en muchos casos, se extenderá durante todo el año, señaló la ministra durante un recorrido por la Escuela Puerto Rico.

En los últimos meses, el Ministerio de Educación ha impulsado jornadas de voluntariado para la rehabilitación de infraestructuras. "Los equipos han trabajado los sábados desde hace semanas en distintas regiones del país", explicó Molinar, destacando el esfuerzo conjunto de las direcciones educativas.

Actualmente, 200 colegios han sido identificados con condiciones críticas y están siendo intervenidos. “Estamos intentando tener la mayor cantidad de centros educativos preparados. Nos encontramos con una serie de tropiezos y anomalías en la administración del FECE y de los recursos que estamos tratando de resolver no para el primer día, sino para que las escuelas estén siempre bien preparadas”, indicó.

No obstante, y pese a que esta administración está trabajando para tener los centros educativos listos para recibir al estudiantado, existen colegios que requerirán de una intervención profunda. “Hay escuelas a las que no se les ha puesto un clavo en 10, 15 años, y no pueden pretender que en una semana estén perfectos. Pero se van a atender todos, ya sea para esta semana, la próxima, pero se van a atender todos. Todos los colegios tenemos que intervenirlos”.

Aunque no dio detalles, Molinar mencionó que actualmente hay tres centros educativos en muy malas condiciones que tendrán un calendario diferenciado con el fin de garantizar que los estudiantes puedan continuar con su educación. “Nosotros ya hemos tomado algunas decisiones en esos tres colegios, que no es que no van a entrar, sino que van a entrar de una manera diferente. Nuestro objetivo es que todo el mundo pueda dar clases, los arreglos se van a seguir haciendo todo el año”.

Además de la recuperación de escuelas, la ministra destacó el éxito del programa de capacitación docente realizado durante el verano. "Tenemos docentes muy vitalizados, muy comprometidos, muy entusiasmados con su trabajo. Esto es clave para mejorar el sistema educativo", expresó.

Para fortalecer la educación en 2025, el ministerio implementará nuevos programas de seguimiento académico que permitirán identificar dificultades en los estudiantes antes de que finalice el año escolar. Asimismo, se reforzará el equipo de gabinetes psicopedagógicos con la contratación de 80 nuevos especialistas en salud mental, asegurando un acompañamiento integral para los estudiantes.

Por otro lado, la titular también mencionó que durante este fin de semana se ha desarrollado en completo orden el traslado de docentes a áreas de difícil acceso a nivel nacional.

Molinar concluyó señalando que 2025 será un año de transformación educativa, con un enfoque en la mejora de infraestructura, el apoyo a los docentes y el bienestar de los estudiantes.