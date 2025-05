Contratación de brazaletes electrónicos aún no ha sido adjudicada, dice ministra Montalvo

Panamá/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró que aún no ha adjudicado la contratación de brazaletes electrónicos, como ha sido publicado en algunos medios locales.

Por ley y como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo. Es totalmente falso que se haya adjudicado de forma directa, en estos momentos, $37.2 millones a ninguna empresa. Existen procedimientos que no los he inventado yo (…)”, afirmó Montalvo.

Según explicó, el proceso requerido para este tipo de contratación es el mismo que se utiliza, por ejemplo, en la construcción de una cárcel.

Con respecto a la información de la empresa a la cual se le había adjudicado el contrato, la ministra se limitó a señalar que no está favoreciendo a ninguna empresa en particular.

“Se ha puesto allí, dentro de lo que pide la ley para empezar ese procedimiento, una empresa, que, dicho sea de paso, no me la estoy inventando; es la empresa que ya estaba, me la encontré allí (…)”, declaró.

Añadió que dicha empresa ya había sido considerada durante el gobierno anterior para recibir el contrato, pero el Consejo de Gabinete nunca concretó la adjudicación.

“Desconozco las razones en estos momentos, y se las voy a dar cuando sea pertinente”, agregó.

Montalvo insistió en que la contratación aún debe ser elevada al Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, y que será a partir de ese momento cuando se determine si se aprueba o no el contrato.

Con información de Jorge Quirós