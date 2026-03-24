Ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, comparecerá ante la Asamblea el 1 de abril

La Asamblea Nacional busca obtener información clara y detallada sobre la gestión del Mides frente a los albergues infantiles y las medidas implementadas para reforzar la supervisión y garantizar la protección de los menores bajo custodia del Estado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, acudirá el próximo 1 de abril al pleno de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 41 preguntas formuladas por los diputados, según confirmó la Secretaría General del Órgano Legislativo.

La comparecencia fue coordinada desde el 11 de marzo, luego de que el pleno aprobara la citación tras dos intentos fallidos, en los que se buscaba que la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) explicara la situación de los albergues de niños, niñas y adolescentes en el país.

En un comunicado advierten que, si bien parte de las inquietudes planteadas corresponden a competencias de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la ministra ha reiterado su disposición a acudir al Legislativo.

Durante su intervención, Carles de Arango detallará las acciones emprendidas desde su gestión, iniciada en julio de 2024, así como las medidas adoptadas para la protección de las poblaciones más vulnerables, eje central de la misión del Mides. Además, explicará protocolos de supervisión de albergues, denuncias recibidas, sanciones aplicadas y las estrategias implementadas para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

La ministra reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional, enfatizando que su comparecencia responde tanto a un deber constitucional como a su vocación de servicio público, alineada con los valores de responsabilidad y compromiso social que han caracterizado su trayectoria.

Con este paso, la Asamblea Nacional busca obtener información clara y detallada sobre la gestión del Mides frente a los albergues infantiles y las medidas implementadas para reforzar la supervisión y garantizar la protección de los menores bajo custodia del Estado.

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