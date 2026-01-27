Ministra pide a diputados 'definir futuro' del Instituto Nacional de la Mujer

La titular del Ministerio de Desarrollo Social defendió la iniciativa como un cambio institucional profundo, con capacidad real para ejecutar políticas públicas transversales y con resultados medibles en favor de la igualdad de oportunidades.

Panamá/La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, pidió este martes a la comisión que analiza el proyecto de ley 447, que crea el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), adoptar una decisión que calificó como “histórica”, al advertir que Panamá no puede seguir postergando respuestas estructurales frente a la desigualdad y la violencia que enfrentan miles de mujeres en el país.

Por tercera vez me presento ante esta Comisión, como mujer y como representante del Estado, que tiene la obligación constitucional y moral de responder a mujeres que han esperado demasiado tiempo por igualdad, protección y oportunidades reales”, afirmó la ministra.

De acuerdo con Carles de Arango, el proyecto de ley propone la creación de un instituto con carácter vinculante y transversal, capaz de incidir en todo el aparato estatal.

Detalló que el Inamu contaría con autonomía administrativa, financiamiento protegido y mecanismos de trazabilidad que permitirían dar seguimiento al uso de los recursos públicos destinados a programas enfocados en mujeres.

No se trata de discursos vacíos. Estamos hablando de poder institucional para transformar realidades”, sostuvo, al señalar que la nueva entidad permitiría coordinar, exigir y evaluar políticas públicas de igualdad con mayor efectividad.

La Comisión de la Mujer, presidida por la diputada Alexandra Brenes, se mantiene en sesión permanente para escuchar a todas las partes interesadas en esta propuesta.

En la actual administración de gobierno se eliminó el Ministerio de la Mujer para restablecer el Inamu. El Inamu funcionó hasta 2023, cuando fue elevado a Ministerio de la Mujer. La propuesta para su restablecimiento fue presentada en octubre de 2025.