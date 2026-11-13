Ministra de Trabajo destaca el impacto histórico de los Premios IPEL en la cultura laboral de Panamá

La titular del Mitradel resaltó que el tradicional certamen busca enaltecer la expresión artística, creativa y cotidiana de los trabajadores del país.

Ciudad de Panamá/En el marco de la edición número 46 del Concurso Nacional de los Premios IPEL, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, señaló que este evento representa un hito clave para reconocer el esfuerzo y la identidad de la fuerza laboral a través del arte.

Durante la ceremonia, que evalúa diversas expresiones en ocho categorías artísticas y culturales, la funcionaria enfatizó la evolución que ha tenido el certamen para dar voz a las vivencias de la ciudadanía.

"Los premios nacen desde la necesidad del trabajador de expresarse y de lo que vive cada uno de estos de nuestros panameños día con día y poderlo transmitir a través del arte y la cultura; es cultura laboral y eso es el recuento que tenemos. El año pasado hicimos los concursos y para hacerle el cambio de imagen del Ministerio de Trabajo con todas nuestras con todos los proyectos que hoy quedan en evidencia a través de todas estas categorías", expresó Jackeline Muñoz.

El evento, impulsado por el Mitradel, reúne muestras que van desde la artesanía y la escultura hasta expresiones visuales, consolidándose como una plataforma fundamental para visibilizar el talento de los trabajadores panameños a nivel nacional.

Con información de Yamy Rivas.