Aceras de avenida La Paz en Betania dificultan el tránsito de peatones

Las dificultades comienzan desde la salida de la estación del Metro, donde el tramo que conduce hacia esta avenida presenta obstáculos que limitan el desplazamiento de quienes utilizan esta ruta diariamente.

Ciudad de Panamá/Caminar por la Avenida La Paz, una de las principales vías del corregimiento de Bethania, se ha convertido en un desafío para los peatones, debido a las múltiples obstrucciones en las aceras, entre postes de servicios públicos, rampas, acumulación de basura y espacios reducidos.

Las dificultades comienzan desde la salida de la estación del Metro, donde el tramo que conduce hacia esta avenida presenta obstáculos que limitan el desplazamiento de quienes utilizan esta ruta diariamente.

”Si pasa una persona con discapacidad no tiene el espacio suficiente para circular”, indicó una ciudadana.

Durante un recorrido se midieron algunos de estos espacios. Una de las aceras que conduce hacia la estación del tren tiene 2.29 metros de ancho, casi 50 centímetros por encima de lo establecido en la nueva normativa municipal. Sin embargo, la presencia de postes reduce considerablemente el espacio disponible para caminar.

La situación es aún más complicada en un puente del sector, donde la acera tiene apenas 63 centímetros de ancho, lo que dificulta el paso de los peatones y limita especialmente la movilidad de personas con discapacidad o quienes necesitan desplazarse con coches.

El problema cobra relevancia en medio del debate generado por la nueva regulación municipal sobre la construcción y adecuación de aceras en la ciudad capital. Sobre esta normativa, el diputado Ernesto Cedeño ha señalado que, a su juicio, presenta posibles vicios de ilegalidad.

“Las autorizaciones son válidas, pero tú tienes que adecuarlas, es decir, estás dejando sin efecto actos administrativos emitidos”, puntualizó el diputado Cedeño.

Las condiciones de la Avenida La Paz reflejan una problemática que también se presenta en otros puntos de la ciudad: espacios públicos que no garantizan condiciones adecuadas para quienes se movilizan a pie.

Más allá de las dimensiones de las aceras, el desafío está en lograr que las calles de la capital sean accesibles y seguras para todos los ciudadanos.

Con información de Nicanor Alvarado