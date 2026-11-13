Panamá registra más de 8 mil niñas y adolescentes que son madres, según cifras de Aplafa

Durante el Foro de los Derechos Humanos de las Niñas y las Adolescentes se expusieron datos sobre la incidencia de embarazos en menores de edad, una problemática que continúa representando un desafío para Panamá.

Ciudad de Panamá/La vulneración de los derechos de niñas y adolescentes continúa siendo motivo de preocupación en Panamá. Cifras compartidas por la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA) indican que más de 8 mil menores de edad son madres en el país, una realidad que mantiene en alerta a especialistas y organizaciones que trabajan en la protección de esta población.

Durante el Foro de los Derechos Humanos de las Niñas y las Adolescentes se expusieron datos sobre la incidencia de embarazos en menores de edad, una problemática que continúa representando un desafío para Panamá. Según las cifras presentadas, cada día al menos 21 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años quedan embarazadas.

“Hasta el año 2025 fueron casi 6 mil adolescentes embarazadas y fueron casi 251 las que tenían menos de 14 años, por lo que estamos hablando, según la ley queso constituye lo que es un abuso sexual”, indicó Nazareth Espinosa, Programas Sociales - Aplafa.

La situación también genera preocupación por el incremento de enfermedades de transmisión sexual entre menores de edad, otro factor que evidencia la necesidad de fortalecer la educación sexual, la prevención y el acceso a servicios de atención y orientación.

”Muchas de ellas por situaciones, en la mayoría de los casos, de abuso yo sabe de algún padre, un familiar cercano, un profesor”, señaló Ricardo Cruz, Centros de Atención Integral - Ministerio de la Mujer.

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Otro de los temas abordados fue el matrimonio infantil y las uniones tempranas, prácticas que, según los especialistas, ya no se concentran en una sola región del país, sino que se han extendido a otros sectores.

Los expertos recordaron que en Panamá el matrimonio infantil está prohibido desde 2015 y recalcaron que cualquier situación de esta naturaleza debe ser denunciada ante las autoridades correspondientes.

Ante este escenario, hicieron un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado y las organizaciones vinculadas a la protección de la niñez, con el propósito de prevenir los embarazos tempranos, combatir las uniones infantiles y garantizar los derechos de las niñas y adolescentes.

Con información de Luis Mendoza