Chapman lanza advertencia a quienes no pagan impuestos: 'Póngase al día, porque de otra forma se va a arrepentir'

El Proyecto de Presupuesto 2026 fue aprobado en segundo debate este jueves y continuará su trámite en tercer debate el próximo lunes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, lanzó una severa advertencia a los contribuyentes morosos y evasores durante el segundo debate del Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026 en la Asamblea Nacional, haciendo un llamado enérgico a que se pongan al día con sus obligaciones fiscales.

Llamado a pagar y lucha contra la evasión

El tema central de la jornada de este jueves fue la recaudación de impuestos. Tras ser felicitado por el diputado Orlando Carrasquilla [Cambio Democrático] por el incremento en la recaudación, aunque aún por debajo de las metas, el ministro Chapman elevó el tono.

"Esta administración va a hacerse sentir", aseveró Chapman. "El que no paga impuestos, yo le recomiendo que, si nos está viendo, póngase al día y empiece a pagar sus impuestos como persona natural o jurídica porque de otra forma se va a arrepentir de no haberlo hecho".

Chapman fue categórico al declarar una postura de cero tolerancia hacia la evasión fiscal: "Es decir, eso se acabó y vamos a pelear contra la evasión con todo lo que la ley nos permite". El mensaje es claro: el gobierno redoblará sus esfuerzos para asegurar el cumplimiento tributario.

Durante el debate, el ministro también enfrentó críticas sobre la gestión de programas sociales vitales. El diputado Jorge González (Vamos) cuestionó a Chapman sobre la situación de personas que cumplen con los requisitos para programas como "120 a los 65" y "Ángel Guardián", pero han sido excluidas o han recibido respuestas negativas.

"Van más de 3, 4 años en donde hay personas que han intentado ser parte del programa... Y lastimosamente se encuentran con una respuesta negativa, incluso no tienen respuestas", señaló González.

El ministro Chapman, sin embargo, aseguró desconocer la situación específica de las exclusiones, indicando que la distribución de recursos es autonomía de cada ministerio. A pesar de esto, sí mencionó estar consciente de la necesidad de una revisión en el sistema: "Si estoy consciente y es algo que hemos pedido, es una depuración del sistema para asegurarnos de que se cumpla con el espíritu del programa".