Presupuesto 2026: Asamblea reanuda segundo debate; el MEF defiende eficiencia del gasto

Panamá/El Pleno de la Asamblea Nacional reanudó este jueves el segundo debate del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para 2026, en una sesión permanente que se mantiene desde ayer miércoles y que concentra la atención de los diputados y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Desde hace aproximadamente una hora y media, los diputados han retomado sus intervenciones, realizando preguntas al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre los distintos componentes del presupuesto presentado por el Ejecutivo.

Uno de los temas más señalados durante las intervenciones ha sido la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, que, según se ha destacado en el pleno, no supera el 20% en lo que va del año. Varios diputados han cuestionado los mecanismos del MEF para garantizar una mayor eficiencia en la ejecución de los fondos asignados a esta cartera, así como los proyectos que se priorizarán en el cierre del año fiscal.

El ministro Chapman reiteró en intervenciones previas que algunas instituciones suelen concentrar su ejecución presupuestaria hacia el final del año, y aseguró que el MEF mantiene un seguimiento constante sobre los planes de inversión y gasto de cada entidad.

El proyecto en discusión propone un presupuesto de 34, 901 millones de dólares para el próximo año, lo que representa un aumento de más de 4, 000 millones en comparación con el vigente de 2025.

Durante el debate, también se retomaron las recomendaciones hechas en la Comisión de Presupuesto para redistribuir fondos y aumentar asignaciones a sectores clave como las universidades oficiales, la Senacyt, el ITSE, el Ministerio de Salud y el sector agropecuario.

Actualmente, el pleno se encuentra en receso, mientras se revisan consultas y posibles modificaciones antes de continuar con la ronda de preguntas y respuestas entre los diputados y el titular del MEF.

La Asamblea Nacional tiene hasta el viernes 31 de octubre, fecha en que culmina el periodo ordinario de sesiones, para concluir la discusión en segundo y tercer debate y definir si el proyecto será aprobado o modificado antes de su remisión al Ejecutivo.

Con información de María De Gracia.