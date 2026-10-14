Minsa detecta 34 casos positivos de malaria en trabajadores informales alrededor de Merca Panamá

Como parte de las investigaciones entomopatológicas, se han identificado áreas de riesgo en los alrededores de Merca Panamá que requieren fortalecer las acciones de vigilancia y control vectorial.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informa a la población que, como resultado de las acciones de vigilancia epidemiológica realizadas por la Región Metropolitana de Salud, se han detectado 34 casos positivos de malaria en trabajadores informales alrededor de las instalaciones de la sede principal de Merca Panamá, ubicada en la vía Centenario, en ciudad de Panamá.

Las investigaciones epidemiológicas realizadas indican que la presencia de la enfermedad en este sector está relacionada con la llegada de personas procedentes de provincias donde la malaria es endémica, quienes inicialmente desconocían que estaban infectadas.

Minsa indica que, al acudir o permanecer durante la noche en las instalaciones de Merca Panamá, estas personas pudieron ser picadas por mosquitos del género Anopheles, transmisores del parásito que causa la malaria.

El Ministerio de Salud señala que, "desde la identificación de los primeros casos, el equipo de salud ha desarrollado intervenciones sanitarias continuas, que incluyen búsqueda activa de personas con síntomas, toma de muestras para diagnóstico, investigación epidemiológica, seguimiento de pacientes, administración de tratamiento y acciones de prevención y control vectorial (fumigación)".

Como parte de las investigaciones entoepidemiológicas, se han identificado áreas de riesgo en los alrededores de Merca Panamá que requieren fortalecer las acciones de vigilancia y control vectorial.

Los hallazgos orientan la investigación hacia posibles sitios de exposición fuera de los predios de las instalaciones del mercado. Las intervenciones sanitarias se desarrollan tanto en las áreas identificadas como en su entorno.

Minsa aclara que la malaria no se transmite por el consumo, la compra ni la manipulación de alimentos. Se transmite principalmente por la picadura de mosquitos Anopheles infectados. Los alimentos comercializados en Merca Panamá no constituyen una vía de transmisión de esta enfermedad.