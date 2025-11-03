Minsa inspecciona puestos de comida en desfiles de Coclé: se retuvo carnes sin registro sanitario

Las condiciones climáticas del país donde predomina el calor y la humedad, favorecen la proliferación de gérmenes.

Desde muy temprano, funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) se desplegaron este 3 de noviembre por toda la ruta del desfile en Penonomé, verificando el cumplimiento de las normas sanitarias en los puestos de venta de alimentos. El objetivo principal de estas inspecciones es prevenir enfermedades gastrointestinales y garantizar la inocuidad de los productos que se ofrecen al público durante las festividades patrias.

La doctora a cargo de los operativos explicó que, aunque no se están decomisando alimentos, sí se están reteniendo algunos productos para realizar las investigaciones correspondientes.

“No estamos decomisando alimentos, pero sí les estamos pidiendo que dejen de venderlos hasta verificar su procedencia. Necesitamos saber de qué planta procesadora proviene la carne, ya que hemos detectado grandes cantidades distribuidas sin la documentación completa”, señaló la funcionaria del Minsa.

Estos controles no solo se llevan a cabo en Penonomé, sino también en otros distritos de la provincia de Coclé, como Aguadulce y La Pintada, donde se han emitido recomendaciones similares.

Las autoridades hicieron énfasis en que las condiciones climáticas del país donde predomina el calor y la humedad, favorecen la proliferación de gérmenes. "Por eso insistimos en el manejo adecuado de las temperaturas y en mantener la limpieza e higiene en los puestos de venta”, añadió la doctora.

Durante los recorridos, el Minsa encontró anomalías en algunos puestos, especialmente en la venta de productos cárnicos sin registro o sin refrigeración adecuada. En estos casos, se ordenó la retención temporal de los productos y se instruyó a los vendedores sobre las buenas prácticas de manipulación de alimentos.

Las autoridades reiteraron su llamado a los emprendedores y vendedores ambulantes a cumplir con las normas establecidas para evitar sanciones y proteger la salud de los asistentes a los desfiles.