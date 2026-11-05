Minsa: Pruebas de malaria en un campamento de Los Santos dieron negativo

El Minsa informó que se realizaron jornadas de nebulización durante tres días consecutivos para controlar la presencia de mosquitos adultos y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad.

Unas 17 personas fueron evaluadas en un campamento de la provincia de Los Santos y dieron negativo en las pruebas de malaria, según informó el Ministerio de Salud (Minsa), luego del muestreo realizado el pasado 4 de noviembre, como parte del seguimiento a un caso positivo detectado previamente. Entre las personas examinadas había pacientes de diferentes edades, desde lactantes hasta adultos mayores.

El Minsa también informó que se realizaron jornadas de nebulización durante tres días consecutivos para controlar la presencia de mosquitos adultos y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad.

Te puede gustar: Sismo de magnitud 3.9 con epicentro en Arraiján está relacionado con la falla de Pedro Miguel, explica Geociencias

Las autoridades de salud aseguran que mantendrán bajo seguimiento a las 17 personas evaluadas. Además, de trabajar en identificar y contactar a quienes hayan visitado el campamento desde el 29 de octubre, con el propósito de darles seguimiento y realizarles pruebas si presentan algún síntoma.