Minsa reporta caída de 32.4% en casos de dengue y reducción de más del 50% en hospitalizaciones

Hasta este momento de 2026 se han contabilizado 6,616 casos de dengue , frente a los 9,791 registrados durante el mismo período de 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/El dengue mantiene una tendencia favorable en Panamá, con una reducción de 32.4% en los casos acumulados y una caída superior al 50% en las hospitalizaciones semanales, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana epidemiológica No. 32. Hasta este momento de 2026 se han contabilizado 6,616 casos de dengue, frente a los 9,791 registrados durante el mismo período de 2025.

Del total de casos de este año, 5,767 corresponden a dengue sin signos de alarma, 810 presentan signos de alarma y 39 son casos de dengue grave.

Estas son las regiones con más casos

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de contagios, con 1,780 casos, seguida de:

Colón: 1,595

Panamá Oeste: 637

Chiriquí: 617

San Miguelito: 539

Bocas del Toro: 400

Panamá Norte: 304

Panamá Este: 292

Herrera: 166

Veraguas: 96

Los Santos: 64

Guna Yala: 39

Coclé: 36

Ngäbe Buglé: 33

Darién: 18

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, destacó que la disminución también se refleja en la presión sobre la red hospitalaria.

Durante la semana epidemiológica 32 ingresaron 26 pacientes por dengue, mientras que en la misma semana de 2025 se habían registrado 58 hospitalizaciones, lo que representa una reducción de más del 50%.

En el acumulado anual, las hospitalizaciones pasaron de 950 en 2025 a 753 en 2026.

16 defunciones acumuladas

Pese a la tendencia favorable, el Minsa reporta 16 defunciones acumuladas por dengue en lo que va del año.

Los fallecimientos se distribuyen de la siguiente manera: Bocas del Toro (3), Los Santos (3), Región Metropolitana (2), Colón (2), Chiriquí (2), San Miguelito (1), Coclé (1), Panamá Norte (1) y Veraguas (1).

La tasa de incidencia nacional se ubica en 143.1 casos por cada 100 mil habitantes.

El grupo de edad con mayor afectación es el de 10 a 14 años, con 795 casos y una tasa de incidencia de 214.5 casos por cada 100 mil habitantes.

Veracruz encabeza la lista de corregimientos afectados

Entre los corregimientos que acumulan más de 100 casos destaca Veracruz, con 654 contagios, seguido de Puerto Pilón (350), Tocumen (273), Sabanitas (229), Cristóbal Este (206), 24 de Diciembre (204), Burunga (199), Cristóbal (182), David (173), Cativá (162), Nueva Providencia (161), Las Mañanitas (138), Buena Vista-Colón (105), Las Garzas (101) y Belisario Frías (100).

Ante este panorama, el Minsa informó que mantiene los operativos de control de vectores y promoción de la salud en diferentes puntos del país.

Las autoridades reiteraron la importancia de que la población revise periódicamente sus viviendas y predios para eliminar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Asimismo, recomendaron no automedicarse ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso o malestar muscular y acudir oportunamente a una instalación de salud para recibir atención médica.