Miviot inspecciona terrenos en Coclé para posible proyectos de viviendas para familias de bajos recursos

La intención es identificar áreas con potencial para construir proyectos que respondan a las necesidades reales de comunidades con limitaciones económicas.

Coclé/El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) comenzó la evaluación de terrenos en los distritos de La Pintada y Antón, en la provincia de Coclé, como parte de una estrategia para impulsar futuros proyectos habitacionales dirigidos a familias de bajos recursos.

La inspección fue encabezada por el ministro de Vivienda, Jaime A. Jované C., junto a autoridades locales y personal técnico de la entidad. El primer recorrido se realizó en La Pintada, donde se analizó un terreno municipal de aproximadamente 9 mil metros cuadrados que podría ser utilizado para el desarrollo de soluciones habitacionales.

Durante la visita, el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, señaló que el espacio representa una oportunidad para atender a familias trabajadoras que actualmente no cuentan con una vivienda propia o viven en condiciones precarias.

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Según explicó, la intención es identificar áreas con potencial para construir proyectos que respondan a las necesidades reales de comunidades con limitaciones económicas.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al distrito de Antón para inspeccionar los predios del antiguo matadero municipal, un terreno de cerca de 1,600 metros cuadrados que también está bajo evaluación.

Méndez indicó que esta zona podría beneficiar principalmente a jóvenes y trabajadores que laboran en sectores cercanos y que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna.

Las autoridades aseguraron que estos recorridos forman parte de una serie de visitas que el Miviot desarrolla en distintas regiones del país para identificar terrenos viables y conocer de primera mano las necesidades habitacionales de la población.

El déficit de vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos sociales en varias provincias del país, especialmente en áreas donde muchas familias no logran acceder a financiamiento ni a proyectos residenciales formales.