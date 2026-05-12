Aduanas retiene camisetas presuntamente falsificadas de la selección de Panamá

La mercancía fue retenida y puesta a órdenes de la Dirección de Propiedad Intelectual de Aduanas, entidad encargada de continuar con las investigaciones.

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Zona Occidental retuvieron 73 camisetas de la selección nacional de fútbol que presuntamente serían falsificadas, durante una diligencia realizada en el sector de Paso Canoas, cerca de la línea fronteriza.

De acuerdo con el informe oficial, la acción se dio tras labores de inteligencia e inspección en un local comercial, luego de que inspectores detectaran el ingreso de varias personas cargando bolsas de color gris, situación que levantó sospechas entre las autoridades aduaneras.

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Tras ingresar al establecimiento mediante un acta de inspección, los funcionarios verificaron el contenido de las bolsas y encontraron 73 camisetas alusivas al Mundial de Fútbol que utilizaría la selección panameña, las cuales presuntamente infringían derechos de propiedad intelectual.

La mercancía fue retenida y puesta a órdenes de la Dirección de Propiedad Intelectual de Aduanas, entidad encargada de continuar con las investigaciones y trámites correspondientes.

Las autoridades recordaron que, en operativos anteriores, la Dirección de Propiedad Intelectual ha logrado retener suéteres falsificados de la selección nacional valorados en aproximadamente $200 mil, afectando a los propietarios de la marca.