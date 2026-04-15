Retienen más de 2 mil cajas de bebidas alcohólicas por presunto contrabando en zona fronteriza

En el operativo se detectaron aproximadamente 2,033 cajas y 12 unidades adicionales de bebidas alcohólicas en presentación de latas.

Panamá/Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la Zona Occidental lograron la retención de una importante cantidad de mercancía durante una diligencia de allanamiento realizada en un local comercial ubicado en el cordón fronterizo entre Panamá y Costa Rica.

De acuerdo con el informe oficial, en el operativo se detectaron aproximadamente 2,033 cajas y 12 unidades adicionales de bebidas alcohólicas en presentación de latas, las cuales presuntamente serían trasladadas de manera irregular hacia territorio costarricense.

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Durante la intervención, las autoridades observaron a varios ciudadanos de nacionalidad costarricense cargando vehículos con la mercancía, lo que configura una presunta tentativa de contrabando.

En la acción también fueron retenidos dos vehículos con matrícula de Costa Rica, que estarían vinculados al traslado de los productos. Los automóviles fueron trasladados a las oficinas de la DPFA en la Zona Occidental para las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la mercancía quedó bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las diligencias para determinar responsabilidades en este caso de presunto contrabando.