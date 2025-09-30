MOCA abre investigación interna a representante de Ancón, Yamireth Batista ¿Por qué?

La decisión fue adoptada en una reunión de Junta Directiva Nacional ampliada, con la participación del Comité Político Nacional, llevada a cabo ayer lunes 29 de septiembre.

Panamá/El Movimiento Otro Camino (MOCA) anunció que solicitó al Fiscal de Ética, Transparencia, Honor y Disciplina del partido iniciar una investigación contra la representante de Ancón, Yamireth Batista, luego de denuncias realizadas “privada y públicamente” por residentes de diferentes comunidades del corregimiento.

A partir de la fecha, el proceso de investigación se desarrollará de acuerdo a lo que indica nuestro Código de Ética, respetando siempre el debido proceso y garantizando imparcialidad, objetividad y transparencia, además del fiel cumplimiento de nuestros estatutos y las leyes de la República de Panamá”, señaló el comunicado emitido por MOCA.

El partido detalló, mediante comunicado, que la petición surgió tras un proceso de consultas internas. “La petición en mención surge luego de haberse realizado, durante las últimas semanas, reuniones con todas las partes involucradas y que se rindieran informes detallados y actualizados de la situación”.

Este medio intentó contactarse con la representante, pero al cierre de esta nota no se logró.

Llamado a la representante

MOCA aprovechó el pronunciamiento para enviar un mensaje directo a la representante Batista sobre las responsabilidades que conlleva el cargo. “Una verdadera servidora pública debe tener la capacidad de escuchar con respeto a todos los sectores de la comunidad, propiciar el diálogo constructivo y promover consensos. Su labor exige, además, un firme compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión y la participación ciudadana como eje central de la vida democrática”, se lee en el comunicado.