MOP evalúa proyectos de emergencia para reparar vías afectadas por el mal tiempo en Bocas del Toro y Colón

El funcionario también incluyó a la provincia de Colón dentro de los sectores que serán atendidos mediante estos proyectos, mencionando específicamente afectaciones en Gobea y en la costa abajo colonense.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró que mediante proyectos de emergencia se podrían estar realizando los trabajos de mejoramiento y adecuación de los puntos críticos que resultaron afectados producto del sistema de mal tiempo que se ha estado registrando en las provincias de Bocas del Toro y Colón.

Según el funcionario, estos proyectos podrían ser entregados al Consejo de Gabinete en los próximos días para su aprobación, tras lo cual iniciarían de forma inmediata los trabajos de adecuación, que incluyen carreteras, puentes y hasta un cementerio dañados por las lluvias.

"Estamos estudiando lo que llamamos puntos de emergencia. Estamos recibiendo cotizaciones, estamos evaluando, pero, como dije ayer en el Consejo de Gabinete, yo cuando tenga eso listo lo llevo al Consejo de Gabinete para pedir la aprobación y entonces empezarán a hacer los trabajos", explicó Andrade.

Te puede interesar: Alcaldía de Dolega impone multas por tirar basura, consumir licor en la vía pública y generar ruidos en El Caño

Consultado sobre si se implementará un plan de emergencia específico para las vías dañadas en Bocas del Toro, en particular el tramo hacia Chiriquí Grande, el ministro precisó que no se trata de un plan como tal, sino de proyectos de emergencia puntuales que podrían ejecutarse de manera rápida una vez cuenten con el aval del Gabinete.

"¿De forma rápida? Sí, sí, eso es inmediato. Eso arranca apenas se aprueba en el Consejo de Gabinete", indicó Andrade, quien adelantó que la presentación de estos proyectos se daría la próxima semana o la subsiguiente.

El funcionario también incluyó a la provincia de Colón dentro de los sectores que serán atendidos mediante estos proyectos, mencionando específicamente afectaciones en Gobea y en la costa abajo colonense.

Información de Demetrio Ábrego