Muere Luis H. Moreno, figura vinculada a iniciativas cívicas y desarrollo del sector financiero

Su vínculo con el servicio cívico se reflejó en su trayectoria dentro del Club Rotario de Panamá, donde fue distinguido como Rotario Honorario tras 66 años de participación continua, iniciada en 1959 en el Club Rotario de David.

Ciudad de Panamá/El país conoció este jueves el fallecimiento de Luis Horacio Moreno Tejeira, a los 97 años, figura vinculada al desarrollo del sector financiero y a iniciativas cívicas durante más de seis décadas. Moreno nació el 24 de noviembre de 1928 en Chitré, provincia de Herrera.

Moreno fue reconocido en enero de 2025 por el presidente José Raúl Mulino con la Condecoración Nacional de la Orden Manuel Amador Guerrero, en el Grado de Gran Cruz, por su trayectoria en el ámbito bancario y su aporte al país.

El presidente de Mulino expresó sus condolencias: "Gran pérdida la partida de Luis H. Moreno Jr., Lucho. Ciudadano ejemplar, banquero intachable, forjador de ideas y proyectos, pero sobre todo gran amigo junto a toda su familia, a quienes apreciamos muy cercanamente".

A lo largo de su carrera, representó a Panamá ante organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, donde participó en espacios vinculados a la gestión financiera y económica.

En el ámbito académico, ejerció la docencia en áreas de banca y administración en la Universidad Santa María la Antigua y la Universidad Tecnológica de Panamá, formando a generaciones de profesionales.

También desarrolló una faceta como autor, con publicaciones centradas en temas técnicos del sector financiero, así como reflexiones sobre ética, civismo y el desarrollo del país.

Su vínculo con el servicio cívico se reflejó en su trayectoria dentro del Club Rotario de Panamá, donde fue distinguido como Rotario Honorario tras 66 años de participación continua, iniciada en 1959 en el Club Rotario de David.

Moreno cursó estudios en cuatro universidades de tres países. Tras enfrentar dificultades económicas durante su formación en el extranjero, se graduó con honores en Agronomía en 1955 en la Universidad de Arkansas.

Su trayectoria abarcó el sector financiero, la docencia y el servicio cívico, áreas en las que mantuvo participación activa a lo largo de su vida.