Un muerto y un herido en ataque armado dentro del edificio 'La Berry' en Colón

Con este caso, la cifra de homicidios en la provincia de Colón asciende a 24 en lo que va del año, de acuerdo con estadísticas de los estamentos de seguridad.

Colón, Colón/Un hombre de aproximadamente 29 años de edad fue asesinado y otra persona resultó herida durante un ataque armado registrado la madrugada de este domingo en la provincia de Colón.

El hecho ocurrió dentro del edificio conocido como La Berry, ubicado entre la calle 7 y 8 de la avenida Balboa, en la ciudad de Colón. De acuerdo con informes policiales, la víctima se encontraba en uno de los pasillos del inmueble cuando un sujeto se le acercó y, sin mediar palabras, realizó múltiples detonaciones que le causaron la muerte de manera instantánea en el lugar.

En el mismo hecho, otra persona resultó herida y fue trasladada al cuarto de urgencias del hospital Manuel Amador Guerrero, donde se mantiene fuera de peligro, según reportes médicos.

Tras el suceso, unidades de la Policía Nacional acordonaron la escena, mientras que agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y funcionarios del Ministerio Público iniciaron las labores de recolección de indicios para dar con el responsable de este ataque.

Con este caso, la cifra de homicidios en la provincia de Colón asciende a 24 en lo que va del año, de acuerdo con estadísticas de los estamentos de seguridad.

Puedes leer: Condenan a 9 años de prisión por robo de ganado a famoso tipiquero de Los Santos

Con información de Néstor Miranda