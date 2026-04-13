Dos muertos en colisión frontal entre camiones en vía hacia Playa Blanca

El incidente se produjo cuando uno de los vehículos perdió el control, provocando una colisión frontal con el otro camión que transitaba en sentido contrario.

Un accidente de tránsito entre dos camiones dejó como saldo dos víctimas fatales la tarde de este lunes en la vía que conduce hacia Playa Blanca, en el corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé.

El siniestro, atendido por unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito, se produjo cuando uno de los vehículos perdió el control, provocando una colisión frontal con el otro camión que transitaba en sentido contrario.

“En esta vía poco concurrida hacia Playa Blanca se da un hecho lamentable, un siniestro vial en donde dos vehículos tipo camión colisionan, al perder uno el dominio del mismo e impactar frontalmente con el otro, perdiendo la vida los dos conductores de ambos vehículos”, indicó Eclesiades González, de Operaciones del Tránsito en Coclé.

Las autoridades informaron que, con estas dos nuevas víctimas, la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en la provincia de Coclé asciende a 10 en lo que va del año.

Este hecho se suma a otro ocurrido la noche anterior en el distrito de Antón, específicamente en el sector de Santa Rita, donde una persona perdió la vida. En menos de 24 horas, tres víctimas fatales han sido reportadas en distintos puntos de esta región del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a mantener la precaución, respetar los límites de velocidad y conducir con responsabilidad para evitar más tragedias en las vías.

Con información de Nathaly Reyes