Una mujer de 70 años muere por accidente de tránsito en Chitré

Un vehículo sedán y un autobús de la ruta Los Santos–Monagrillo estuvieron involucrados en este hecho.

Chitré, Herrera/Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes dejó como saldo una persona fallecida en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

El hecho se registró en la calle Manuel María Correa, en la intersección con el parque Juan Antonio Rodríguez, donde colisionaron un vehículo sedán y un autobús de la ruta Los Santos–Monagrillo.

La víctima es una mujer de aproximadamente 70 años de edad, quien, según informes preliminares, sufrió un fuerte golpe craneoencefálico a causa del impacto.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales.

El capitán jefe de Operaciones en la provincia de Herrera, Eduardo Javier Cruz, indicó que la alerta fue recibida a las 11:55 a.m., y al llegar verificaron que se trataba de una colisión entre un bus y un sedán.

Por su parte, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

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Con información de Eduardo Javier Vega