Mujer de 35 años es asesinada a tiros en San Juan, Colón

Una mujer de aproximadamente 35 años fue asesinada de múltiples disparos durante la madrugada de este lunes en la comunidad de San Juan, en la provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, residentes del sector alertaron a la Policía Nacional tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, las unidades policiales encontraron a la mujer tendida en la vía y confirmaron que no presentaba signos vitales.

La escena fue acordonada para preservar las evidencias. Al sitio también acudieron unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y funcionarios del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Aprehenden a joven por muerte de dos unidades del Senan

Por otro lado, la Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre de 21 años, presuntamente vinculado a la comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio culposo, tras un accidente de tránsito ocurrido el domingo en la mañana.

El hecho se registró en la vía que conduce hacia las comunidades de Playa Chiquita y Palmira, en Costa Arriba de Colón, donde dos unidades motorizadas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) perdieron la vida.

Según informó la Policía Nacional, el ciudadano aprehendido será puesto a disposición de las autoridades correspondientes en las próximas horas, para que se determine su situación jurídica.

Ambos hechos se encuentran bajo investigación de las autoridades competentes.

Información de Néstor Delgado