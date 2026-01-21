Dos mujeres heridas con perdigones tras operativo policial en Concepción la Vieja

Las personas afectadas manifestaron que, aunque reconocen que residen en una zona con altos índices de inseguridad, no todas las personas que viven en el barrio son delincuentes, por lo que exigen que se haga justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias que establece la ley.

Dos mujeres resultaron con heridas de consideración luego de una intervención de unidades de la Policía Nacional en el sector conocido como Las Cinco Vías, en Concepción la Vieja, hecho que actualmente se encuentra bajo investigación.

El incidente ocurrió el pasado domingo y fue captado por cámaras de seguridad del área. En las imágenes se observa la llegada de los uniformados al sitio y el momento en que, durante un procedimiento para detener a dos jóvenes, entre ellos un menor de edad que se encontraba acompañado de su padre, se genera una situación de tensión que derivó en el uso de gas irritante y armas menos letales.

Producto de la actuación policial, dos mujeres pertenecientes a dos familias distintas resultaron heridas por perdigones, mientras que una de ellas sufrió una lesión grave en una pierna, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. La afectada aseguró que, debido a la gravedad de la herida, no ha podido regresar a trabajar y cuestionó que hasta el momento no exista un responsable claro por lo ocurrido.

Mayelis Rodríguez, una de las afectadas, contó que ella salió a preguntar por qué se estaban llevando a su hermano y su papá, cuando el oficial cargó la escopeta y empezó a disparar contra ella, por lo que corrió y en la huida se cayó, raspándose las piernas. No conforme con esto, cuando se levantó, recibió más detonaciones en su anatomía.

Mientras que Yulissa Cañizales, recibió un fuerte impacto en una de sus piernas, abriéndole un hueco, por lo que tuvo que se trasladada a un centro médico para recibir atención.

Las personas afectadas manifestaron que, aunque reconocen que residen en una zona con altos índices de inseguridad, no todas las personas que viven en el barrio son delincuentes, por lo que exigen que se haga justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias que establece la ley.

La denuncia ya fue presentada ante las oficinas de atención primaria del Ministerio Público, donde se tomaron declaraciones a testigos y se prevé que en los próximos días se aporten más elementos al expediente. Además, los afectados informaron que también interpondrán denuncias ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional.

TVN Noticias intentó conocer la versión de la Policía Nacional; sin embargo, se informó que el caso será atendido por la DRP, sin que hasta el momento se haya precisado qué medidas se han adoptado contra los agentes involucrados.

Información de Hellen Concepción