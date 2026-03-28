'Mujeres que trazan líneas': homenaje a líderes panameñas, entre ellas Castalia Pascual

El evento reafirmó la importancia de reconocer en vida el trabajo de mujeres que contribuyen al desarrollo del país desde distintos sectores.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Mes Internacional de la Mujer, se desarrolló el Congreso “Mujeres que Trazan Líneas”, un evento que ha reunido a cientos de participantes en una jornada cargada de inspiración, emprendimiento y reconocimiento al talento femenino en el país.

Durante la actividad, las asistentes participaron en charlas motivadoras, dinámicas recreativas como sesiones de zumba y espacios de exhibición donde microempresarias ofrecen sus productos, promoviendo así el empoderamiento económico de la mujer.

Sin embargo, el momento más esperado de la noche fue la entrega de reconocimientos a mujeres destacadas en distintos ámbitos. Entre las homenajeadas figura la reconocida periodista Castalia Pascual, por su trayectoria y aporte al periodismo en TVN Noticias.

También se reconoce a figuras del deporte como Marta Cox, así como a mujeres vinculadas al arte, la cultura, el emprendimiento y el trabajo comunitario, evidenciando la diversidad de aportes femeninos en la sociedad panameña.

La directora de la Fundación Triángulo de la Mujer, Anaís Solís, destacó que el lema de este encuentro busca resaltar a aquellas mujeres que “trazan líneas” y dejan huella en sus respectivos espacios.

“Es maravilloso porque cada triángulo tiene un lema y el lema de marzo, cerrando el mes internacional de la mujer, fue que trazan líneas. El cierre del evento vamos a homenajear a mujeres que están impactando en diferentes partes de sus medios (…) una de las cosas que siempre he creído es que uno tiene que honrar en vida”, expresó Solís.

El evento reafirmó la importancia de reconocer en vida el trabajo de mujeres que contribuyen al desarrollo del país desde distintos sectores, en una celebración que se extiende más allá de una sola fecha y que pone en valor el papel femenino en la sociedad.

Con información de Yami Rivas