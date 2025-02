Mulino sobre agenda con EEUU: ‘No vamos hablar de lo que no es realidad’

Ciudad de Panamá/Muy temprano este jueves 20 de febrero, y previo a su conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, publicó en sus redes sociales algunas palabras relacionadas a la agenda bilateral entre Panamá y Estados Unidos.

Su publicación dice lo siguiente:

La agenda bilateral con EEUU es importante y relevante. Sin embargo, para Panamá, la misma no pasa por analizar situaciones que no son ciertas. No vamos a hablar de lo que no es una realidad, sino de aquellos temas que nos interesan a ambos países"

— José Raúl Mulino - Presidente de Panamá