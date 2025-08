Mulino sobre aumento del presupuesto 2026: ‘Es mentira que ese dinero es para nombrar más planilla’

Colón/El presidente José Raúl Mulino fue categórico al señalar que el aumento del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 "no es para pagar más planilla", sino para cumplir con compromisos financieros y garantizar inversión en infraestructura y programas sociales.⁣

El Presupuesto General del Estado para el 2026 asciende a $34,900 millones, la cifra más alta en la historia del país. Con un aumento de $4,181 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025.

Nota relacionada: Chapman presenta proyecto de presupuesto del Estado en el pleno de la Asamblea Nacional

⁣Durante un acto de entrega de apartamentos en Altos de Los Lagos, en Colón, el mandatario aclaró que el incremento de casi 5.000 millones de dólares responde principalmente al pago de la deuda externa, y no a “dinero para dilapidar o para nombrar más planillas”.

“Pareciera que a mucha gente lo único que le interesa es llegar a algún puesto público o tener algo de poder para nombrar planillas. Y eso es mucho menos de lo que la función pública debe representar para todos los que somos servidores públicos”, sostuvo Mulino.⁣

⁣El presidente enfatizó que este es el primer presupuesto 100% diseñado por su administración, con más de 11.000 millones de dólares en inversión, de los cuales cerca de 9.000 millones se destinarán a carreteras, puentes, edificios y otras obras de infraestructura, mientras que el resto financiará proyectos de interés social.⁣

“Hoy pronto comenzará la discusión del nuevo presupuesto. Yo espero que gobierno y no gobierno lo vean integralmente y entiendan el esfuerzo que se está haciendo para poner la casa en orden. No usemos el presupuesto como un depósito de cuchillos para tirarnos unos con otros. Heredamos lo que heredamos. Yo vine aquí a resolver problemas, no a quejarme de los anteriores", expresó Mulino.

Mulino agregó: “Y eso es mucho menos de lo que la función pública debe representar para todos los que somos servidores públicos. De ese presupuesto, que es primer presupuesto de mi gestión, yo tuve que emparapetar el anterior, este es de mi gestión 100%. Hay más de 11 000 millones de dólares en inversión.”

Las declaraciones de Mulino se dieron en un acto en la provincia de Colón, donde entregó de 540 soluciones habitacionales en Altos de Los Lagos.