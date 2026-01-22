Museo de Arte Contemporáneo celebra su 'Domingo Abierto para Todos' con diversas actividades

Ciudad de Panamá/El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) abre sus puertas, este domingo 1 de febrero, de forma gratuita en una jornada especial pensada para familias, jóvenes y todos los públicos.

La directora ejecutiva del MAC, María Lucía Alemán, anunció en Noticias AM que la cita, llamada “Domingo Abierto para Todos”, se realizará de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. tanto en la sede principal de Ancón como en su sala satélite del Casco Antiguo.

La jornada incluirá talleres de cianotipia y bienestar, ideales para compartir en grupo, seguidos por una sesión de punch needle —una técnica textil de bordado—. A las 3:00 p.m., los curadores guiarán un recorrido comentado por las dos exposiciones actuales, que cerrarán ese mismo día. Para cerrar con broche de oro, a las 5:00 p.m. habrá un concierto de jazz en alianza con Comicultura. Además, los asistentes podrán disfrutar de food trucks y opciones de bebidas en los exteriores del museo.

Nota relacionada: Museo de Arte Contemporáneo lanza Concurso Internacional de Arquitectura para su nueva sede

“El museo se activa desde afuera hasta adentro”, destacó Almán, quien subrayó que el MAC organiza cerca de 100 actividades al año con el objetivo de acercar el arte a distintos públicos: “Pensamos en familias, en jóvenes, en quienes creen que el museo no es para ellos… incluso en quienes quieren tomarse una cervecita en un ambiente cultural”.

La directora Alemán celebró el creciente interés de los panameños por los espacios culturales. “Después de la pandemia, ha habido un trabajo increíble entre la red de museos y el Ministerio de Cultura: pasaportes, alianzas, el Registro Nacional de Museos… La gente le está perdiendo el miedo a la cultura y ya la integra en su vida cotidiana”.

Una de las atracciones actuales es la exposición traída desde el Museo de Arte Moderno de Medellín, gracias a una beca de la Fundación SURA. Las obras están en diálogo con piezas de la colección del MAC y representan una oportunidad única: “Si no te tomas un avión a Colombia, no las verías… pero están aquí, hasta el domingo”.

Almán también hizo un llamado emotivo a quienes aún dudan en visitar un museo: “Anímense, atrévanse, den ese regalo a ustedes mismos. Nunca se van a arrepentir. Pueden ir solo a mirar o a participar. El arte es para todos”.

Como anuncio final, reveló que el MAC lanzó un concurso internacional de arquitectura para diseñar su nueva sede. “Dejaremos el edificio de Ancón —que nunca fue pensado como museo— para construir un espacio moderno cerca de Multiplaza, en San Francisco, con todas las condiciones de un museo internacional”. Los interesados pueden consultar las bases en concursomacpanama.org.