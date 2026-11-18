La Navidad está a la vuelta de la esquina, el ambiente de fiestas decembrinas empieza a tomarse las calles y muchas son las instituciones que se preparan para decorar sus instalaciones con motivos de esta celebración, como el Tribunal Electoral (TE) que contrató de forma directa a la empresa Mary Helen Arauz Chavarría (Mirmar Events Creators) para decorar su sede principal en Ancón.

El servicio, que incluye desde espacios temáticos para fotografías hasta iluminación y adornos navideños, tendrá un costo de B/. 66,875.00, incluido el Itbms, se contrató bajo la figura 'procedimiento excepcional' que permite realizar estos convenios sin necesidad de hacer una licitación pública; las razones que dan los magistrados del Tribunal: 'urgencia evidente'.

Documento Informe técnico fundado del Tribunal Electoral Consúltalo

Además, en el informe técnico sustentan que no era viable una licitación pública para la decoración navideña de su sede, porque se trata de un servicio temporal, puntual y de baja complejidad. De acuerdo con la institución, el procedimiento se fundamenta en el artículo 142 del Código Electoral.

¿Qué contempla la decoración navideña?

La puesta en escena será El Cascanueces, con dos espacios fotográficos: un libro gigante abierto con ilustraciones del cuento y una cabaña de madera ambientada como juguetería tradicional. En el atrio principal, se instalará un árbol de Navidad (propiedad del Tribunal Electoral); este será decorado con esferas rojas y doradas, así como lazo gigante iluminado.

La decoración se extenderá a los pasillos de la planta baja y al área frontal del edificio, donde se colocarán renos luminosos, árboles de menor tamaño, figuras de cascanueces, faroles, regalos ornamentales, series de luces, cuatro coronas navideñas, un trineo y un buzón navideño; estos tres últimos también propiedad de la institución.

Documento Intención para contratar Consúltalo

Los elementos decorativos serán suministrados en calidad de alquiler, excluyendo los bienes propiedad del Tribunal Electoral.

Estará disponible en la sede de Ancón a partir del 29 de noviembre al 7 de enero de 2027.

También, en la propuesta se contempla mantenimiento durante 39 días calendario y establece que cualquier daño en las áreas decoradas deberá ser reparado, siempre que el costo no supere los B/. 50.00.

La oferta tiene una validez de 90 días calendario y una garantía de un año.

Te puede interesar: Contraloría presenta denuncia ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en auditoría a Panama Ports

¿Cuánto costará la decoración navideña?

La propuesta económica suma B/. 62,500.00 antes de impuestos. A esta cantidad se agregan B/. 4,375.00 por el Itbms (7%), para un total de B/. 66,875.00. El gasto se cubrirá con la partida presupuestaria G.004010101.001.169.

El pago se estableció a crédito y en tres etapas:

Primer pago (B/. 12,500.00): un día después de publicada la orden de compra. Está destinado a la fabricación anticipada de las estructuras de mayor volumen y a la reserva de las estructuras pesadas.

un día después de publicada la orden de compra. Está destinado a la fabricación anticipada de las estructuras de mayor volumen y a la reserva de las estructuras pesadas. Segundo pago (B/. 25,000.00): para la decoración, instalación y montaje, incluidos el personal externo de apoyo, la logística, el transporte y los proveedores.

para la decoración, instalación y montaje, incluidos el personal externo de apoyo, la logística, el transporte y los proveedores. Pago final (B/. 25,000.00): dos días después de la entrega y aceptación del servicio. Incluye el mantenimiento durante el período de exhibición.

Estos fondos se cubrirán con los dineros de la partida presupuestaria de funcionamiento del Tribunal Electoral.