Naviferias del IMA llegan a comunidades insulares para la venta de la caja navideña y el jamón

Tras completar un recorrido a nivel nacional durante dos semanas, las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se trasladan ahora a las poblaciones insulares del país, con el objetivo de llevar las bolsas navideñas a comunidades de difícil acceso.

De acuerdo con la entidad, las bolsas navideñas, que incluyen el tradicional jamón picnic, llegarán a más de 10 islas y pueblos costeros, como parte de la continuidad de este programa de apoyo alimentario durante la temporada de fin de año.

El director del IMA, Nilo Murillo, informó sobre el inicio de esta fase a través de su cuenta en la red social X, donde detalló algunas de las comunidades beneficiadas. “Hoy @IMA_Pma estamos llegando a San Miguel, La Esmeralda, Pedro González, Saboga y Chepillo y Chinina, parte del Circuito de Islas”, escribió.

Murillo destacó además el esfuerzo del personal que participa en la logística del programa y reafirmó la continuidad de las ferias. “Gracias equipo por ese empeño. El tren de las naviferias continúa”, señaló.

Las autoridades indicaron que estas jornadas buscan garantizar el acceso a alimentos a precios accesibles para las familias que residen en áreas insulares y costeras, especialmente durante las festividades de fin de año.