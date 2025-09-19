Neurocirujanos de la Caja del Seguro denuncian falta de insumos; Dino Mon responde: 'Es una carta rara'

Los médicos denunciaron la escasez de camas en cuidados intensivos, la falta de quirófanos habilitados y la carencia de personal técnico y de insumos, lo que limita la capacidad de respuesta frente al aumento de pacientes.

Panamá/Un grupo de neurocirujanos de la Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado a la ciudadanía en el que expresan su “creciente preocupación por el deterioro en la calidad de los servicios brindados” a pacientes con enfermedades quirúrgicas del cerebro y la columna.

En la carta, con fecha del 10 de septiembre de 2025 y firmada por más de diez especialistas, advierten que las carencias en el sistema hospitalario han creado un “embudo” en la atención.

Aproximadamente quince neurocirujanos solo podemos ofrecer una respuesta mínima en comparación con la gran demanda de casos”, señalaron en la carta.

Los médicos denunciaron la escasez de camas en cuidados intensivos, la falta de quirófanos habilitados y la carencia de personal técnico y de insumos, lo que limita la capacidad de respuesta frente al aumento de pacientes.

La escasez de camas habilitadas de cuidados intensivos y la escasez de quirófanos habilitados para realizar nuestras complejas tareas de atención, en todo lo cual se incluye la falta de personal técnico y asistencial y de insumos para habilitar estas facilidades, ha conducido inevitablemente a la formación de un sistema de ‘embudo’".

Además, criticaron las declaraciones de altos funcionarios de salud que, según ellos, reducen el problema a horarios de atención o al trabajo simultáneo en sector público y privado:

No se puede aceptar que la ineficiencia se explique por falta de producción del factor humano del médico cirujano, cuando el verdadero problema radica en la falta de infraestructura y herramientas para atender casos de alta complejidad”, señalaron.

La respuesta del director de la CSS

El director de la CSS, Dino Mon, reaccionó al comunicado y lo calificó de inusual.

Primero decirles que eso no es lo que yo entiendo de la carta. Me extraña, por supuesto, la carta porque es una carta un poco rara. Yo creo que hay un tema político indudablemente que, si se tiene que dar, pienso yo que el espacio no son este tipo de cartas, es la Asamblea Nacional”.

Mon aseguró que no ha recibido quejas directas ni requerimientos de insumos.

Yo, como ellos, soy un hombre de diálogo, soy un hombre abierto… Me extraña que este tipo de agresiones se vean cuando a mí no me han informado absolutamente nada. Ninguno se ha acercado, ni tenemos requerimientos de que falte algún insumo. Se ha comprado todo y se les ha invitado a participar en programas de reducción de mora con todo el equipo disponible”.

El funcionario reconoció que el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid enfrenta un deterioro estructural de más de 25 años, que ha obligado al cierre temporal de quirófanos por fallas en aires acondicionados y elevadores, lo que llevó a trasladar las cirugías a la Ciudad de la Salud.

Movilizar equipos y trabajo no es fácil… hemos tenido que convivir con diferentes alternativas en medio de un momento epidemiológico complejo, con casos de H1N1, influenza, Covid y dengue que tienen abarrotadas las instituciones públicas”, señaló Mon.

La situación refleja la tensión entre las denuncias de los especialistas sobre las condiciones de trabajo y la postura oficial de la administración de la CSS, que atribuye los problemas a factores estructurales históricos y niega desabastecimiento actual de insumos.

Con información de Elizabeth González.