El Estado no aumentará impuestos, asegura Director General de Ingresos

La economía del país parece estar recuperándose tras los embates que generó la pandemia de la covid-19 en el año 2020, cuando la nación decreció un 17 %, pero actualmente, en materia de recaudación de impuestos, para octubre del 2022 se superó la cifra de recaudación para el mismo mes del 2019, lo que representa buenas noticias. En este sentido la Dirección General de Ingresos (DGI) desarrolla mecanismos que faciliten el pago de tributos de los contribuyentes.

La recién creada Ley 337 en su contenido plantea una serie de recursos que permitirá generar ingresos corrientes, generalmente tributarios en beneficio del Estado, además de un ‘menú de opciones’ para los contribuyentes que requieren llegar a acuerdos, amnistía y hasta al 60 % en condonación de multa.

El director de director general de Ingresos, Publio De Gracia, explicó que esta ley permite que los contribuyentes que tienen un proceso de reconsideración con la Dirección General de Ingresos (DGI) o con el Tribunal Administrativo Tributario, tiene la oportunidad de concertar acuerdos con la Administración Tributaria para suspender el proceso y llegar a un acuerdo de pago con la DGI.

Además, todos los tributos u obligaciones que tengan intereses, recargos y multas antes del 14 de noviembre puede llegar a una amnistía con el 100 % de condonación de intereses, recargo y multas hasta el 31 de diciembre. Mientras que quienes tengan alguna multa por facturación o no entregar información, tendrán una condonación del 60 % de la multa hasta el 31 de diciembre.

De Gracia señaló que no existen topes en las multas, intereses, y recargos para hacerse beneficiario de estas opciones, siempre y cuando el pago se haga efectivo antes del 31 de diciembre, o llegar a acuerdos con la autoridad tributaria.

El Director de la DGI también habló de los avances en los trámites en líneas, en los que se ha pasado de 60 a casi 160 trámites en línea, pero muchos contribuyentes siguen yendo a la caja, por lo que hizo el llamado a que hagan uso de los procesos disponibles en la página web.

Aclaró que las personas independientes están obligadas a declarar impuestos y tributar dependiendo de los ingresos que tengan las personas anualmente, aunque señaló que llegará el momento en que se tenga que revisar la reforma tributaria del país, aunque esto genere debates, pero “pagar impuestos no es malo”, solo se trata de tener cultura tributaria.

Aseguró que se está impulsando la cultura tributaria, ya que, no es que los panameños no quieran tributar, sino que no saben cómo hacerlo. Además, se está implementando el uso de una aplicación móvil para que las personas puedan tributar de forma voluntaria.

Agregó que, actualmente no están pensando en aumentar impuestos, ya que, antes de hacerlo hay que ser eficiente como administración.

De Gracia celebró que, en materia de recaudación de impuestos, el país ha superado los números de octubre del 2019, año prepandemia, lo que es “un éxito del país”, sin embargo, en comparación del presupuesto se está un 4.5 % por debajo de la aspiración, por lo que se espera lograr un récord en recaudación para este año, de igual manera se espera un récord para el 2023.

“Estamos 10.9 % por encima de la recaudación estimada para este año, aproximadamente 659 millones de dólares de lo que debíamos recaudar este año en impuesto tributario, debemos recaudar más el próximo año”, manifestó.

Recalcó que los sectores que más contribuyen son el ‘retail’, logístico, servicio, la construcción, el agropecuario, y se espera que el próximo año el minero genere lo que debe.

Finalizó diciendo que existen muchos incentivos tributarios, por lo que de manera justa esperan llegar a acuerdos con otras actividades para que, así como les va bien en sus empresas puedan tributar de manera justa con el Estado. Agregó que estos beneficios tributarios no deben ser eternos, por lo que se ha planteado que sean revisados para que vayan desapareciendo para que el estado pueda recaudar más.

“El que gana más debe contribuir más en beneficio del país”, concluyó.