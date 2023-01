‘Que no vengan con lloradera’, dice Roux a disidentes que no serán postulados por CD

La nota diferenciada durante el informe a la nación del presidente de República, Laurentino Cortizo en la Asamblea Nacional la pusieron los diputados disidentes de Cambio Democrático (CD), quienes se retiraron del hemiciclo para reunirse con el expresidente Ricardo Martinelli y abordar la forma en que harán oposición durante el año y medio que queda de Gobierno.

Para el presidente actual de CD, Rómulo Roux, esto no ha sido más que una farsa, ya que, esos mismos diputados han sido aliados directos del actual Gobierno, le han dado la espalda al país y han sido cómplices de la actual administración, por lo que considera un "show" que calificó de "chantaje" al Gobierno, ya sea, para conseguir algo o porque no se les ha cumplido con alguna cosa a cambio de sus votos.

Asegura que, lo que se rumoró en los pasillos de la Asamblea Nacional es que estos diputados con su líder están pidiendo al Ejecutivo meter sus manos en el Tribunal Electoral para que los favorezcan en sus intentos de convocar una convención extraordinaria que viola los estatutos del partido.

“Este es el estilo, es un estilo de chantaje, esto no es oposición, ese cuento no se lo cree nadie”, recalcó Roux señalando que desde el colectivo se busca hacer una oposición seria.

Roux, indicó que en este momento existe un proceso de expulsión contra la diputada Yanibel Ábrego, porque el estatuto indica que el apoyo de sus miembros a otros partidos políticos o candidatos sin aprobación de la Junta Directiva es causal de expulsión, pero no maneja a detalle el caso.

Sostuvo que estos diputados “están entregados al Gobierno, están entregado a la Asamblea porque reciben sus proyectos, sus asignaciones, lo que tiene que decir es cuánto reciben adicional”.

Destacó que, el diputado Alain Cedeño renunció para saltar al partido Realizando Metas (RM), pero los demás decidieron quedarse.

“Después que no vengan con la lloradera de por qué no me postulaste, yo no voy a postular a alguien que abiertamente ha dicho que va a buscar los votos para otro partido o para otra persona”, aseveró.