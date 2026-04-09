Nueva directiva de la Cámara de Comercio toma posesión con Aurelio Barría al frente

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) llevó a cabo la toma de posesión de su nueva junta directiva, encabezada por el empresario Aurelio Barría Pino, quien presidirá el gremio durante el período 2026-2027.

Barría Pino, electo en el marco de la Primera Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la organización como el presidente 74 de la CCIAP, resaltó que, el liderazgo actual exige temple frente a los cambios constantes. “Estamos en medio de un río que no se detiene, que no tiene orillas y que nos exige claridad, firmeza y sentido de dirección”, destacó.

Barría Pino fue joramentado por el presidente saliente Juan Alberto Arias y, quien a su vez, tomó el juramento a sus directores principales y suplentes.

En la ceremonia también estuvo presidente de la República, José Raúl Mulino y su esposa Maricel Cohen, primera dama de la República.

En su mensaje tras asumir el cargo, el nuevo presidente subrayó que su gestión estará centrada en su compromiso para fortalecer el rol de la CCIAP como plataforma para promover, conectar y defender a la empresa privada. Además, reconoció como positivos los pasos estructurales del Gobierno en materia de disciplina fiscal, la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) y el manejo del presupuesto general del Estado, señalando que, “Ordenar la casa es complejo, pero es un paso hacia la inversión y mejores oportunidades de financiamiento”.

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La Junta Directiva está conformada por 32 miembros, entre ellos el presidente, 15 directores principales con sus respectivos suplentes y el expresidente inmediato, además de los representantes de las 15 cámaras sectoriales.

Barría Pino cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector comercial. Su trayectoria dentro del gremio incluye cargos como director, secretario y vicepresidente. Además, es miembro de la red global de empresarios Entrepreneur’s Organization (EO).