Nuevo frente frío llegará a Panamá, se incrementarán las lluvias

Ciudad de Panamá/Los panameños han notado un aumento en las precipitaciones durante los últimos días, y esta tendencia podría intensificarse en las próximas horas. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica la llegada de un nuevo frente frío al territorio nacional, que generará condiciones de lluvia significativa en varias regiones del país.

La meteoróloga María Cosme explicó que este sistema frontal frío se prevé que ingrese o se acerque a las latitudes panameñas para la tarde de mañana, ubicándose sobre Costa Rica, el Caribe occidental y hacia el Atlántico. Este fenómeno meteorológico provocará condiciones de lluvia por efecto del viento, principalmente en zonas específicas del territorio.

Las áreas con mayor probabilidad de recibir precipitaciones significativas incluyen la vertiente del Caribe, sectores de tierras altas de Chiriquí, el norte de Coclé, Panamá, Panamá Oeste, sectores de Darién y las comarcas Emberá Wounaan. Asimismo, se prevén afectaciones más marcadas en Bocas del Toro, tierras altas de Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas.

Un factor importante a considerar es que el suelo se encuentra saturado por las lluvias de días anteriores, lo que podría aumentar el riesgo de deslizamientos o encharcamientos en zonas vulnerables. Por esta razón, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y tomar las precauciones necesarias.

El Imhpa y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) instan a la población a seguir sus cuentas oficiales para conocer en tiempo real el desplazamiento de este sistema meteorológico y las recomendaciones actualizadas. Ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse a las líneas 520-4429 o al 911.

Se recomienda a los residentes de las zonas bajo aviso asegurar objetos que puedan desprenderse con el viento, evitar transitar por áreas propensas a deslizamientos y extremar precauciones en actividades al aire libre. Los conductores deben manejar con prudencia debido a la posible reducción de visibilidad y condiciones resbaladizas en las vías.

Este nuevo frente frío forma parte de los patrones climáticos estacionales que afectan la región del Caribe occidental. El monitoreo permanente permite a las instituciones emitir alertas oportunas para proteger a la población y minimizar impactos en infraestructura y actividades económicas.

Los panameños están invitados a consultar los boletines oficiales del IMHPA para obtener información detallada sobre velocidades de viento, acumulados de lluvia esperados y horarios de mayor intensidad. La prevención y la información oportuna son claves para enfrentar de manera segura estos eventos meteorológicos.