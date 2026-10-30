OEA reconoce a Indicasat de Panamá como uno de los ocho Centros de Excelencia de las Américas

La designación incorpora al Instituto Panameño a una red científica regional que busca impulsar investigaciones, desarrollar nuevas tecnologías y encontrar soluciones a desafíos comunes en materia de salud y biodiversidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se incorporó a una red de cooperación científica de alcance continental. El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP) fue reconocido oficialmente por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como uno de los ocho Centros de Excelencia de las Américas, una designación que posiciona al país dentro de los esfuerzos regionales para impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías transformadoras.

El reconocimiento fue celebrado el viernes 30 de octubre, durante una ceremonia protocolar realizada en la sede de Indicasat-AIP, con la participación de autoridades nacionales, representantes de la OEA e investigadores de otros centros que integran esta red.

La incorporación de Panamá se formalizó mediante un acuerdo de cooperación suscrito entre la OEA y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) el 29 de enero de 2026. La jornada de octubre permitió dar continuidad a este proceso con encuentros e intercambios entre investigadores de las instituciones participantes.

¿Qué representa este reconocimiento para Panamá?

La Red de Centros de Excelencia en Tecnologías Transformadoras de la OEA reúne instituciones de México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Jamaica y Panamá, especializadas en áreas como inteligencia artificial, robótica, materiales avanzados y tecnologías oceánicas.

Como parte de esta alianza, Indicasat aportará sus capacidades científicas en biodiversidad y ciencias de la salud, mediante investigaciones y estudios prospectivos que permitan identificar tendencias y explorar nuevas aplicaciones de los recursos biológicos.

“Nuestro éxito colectivo dependerá de nuestra capacidad para compartir conocimientos, desarrollar proyectos conjuntos, formar talento y construir capacidades científicas duraderas en toda nuestra región”, expresó Timothy Thomson, director de Indicasat-AIP.

Por su parte, Bárbara Kotschwar, directora del Departamento de Desarrollo Económico de la OEA, destacó la importancia de compartir los avances científicos entre los países para responder a desafíos comunes.

“La excelencia científica es motivo de orgullo para una institución y para un país. Pero cuando esa excelencia se comparte, cuando el conocimiento cruza fronteras y se convierte en soluciones para nuestros desafíos comunes, su valor se multiplica. Ese es el espíritu de los Centros de Excelencia de la OEA. Hoy celebramos los 24 años de trayectoria de Indicasat, pero también miramos hacia el futuro: hacia nuevas alianzas, nuevos descubrimientos y nuevas oportunidades de cooperación que beneficien a toda nuestra región. Porque la verdadera medida de la excelencia científica no está solamente en lo que descubrimos, sino también en lo que logramos juntos con ese conocimiento”.

Investigaciones con impacto en la salud y la producción

Entre las líneas de investigación de Indicasat se encuentra la identificación de compuestos naturales con potencial para el desarrollo de medicamentos contra el cáncer y las enfermedades tropicales.

El instituto también impulsa, junto con Cipac-AIP, investigaciones en café y cacao orientadas a respaldar al sector productivo nacional.

Estas iniciativas forman parte de las capacidades que Panamá aportará a la red regional, que busca promover investigaciones conjuntas, formación especializada e intercambio de conocimientos, además de generar estudios y datos que contribuyan a sustentar políticas públicas basadas en evidencia científica.

La ceremonia incluyó las intervenciones de Timothy Thomson, director de Indicasat-AIP; Bárbara Kotschwar, directora del Departamento de Desarrollo Económico de la OEA; Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de la Senacyt; y Carlos Guevara Mann, viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras la develación de la placa conmemorativa, se desarrollaron reuniones con representantes de otros centros de excelencia, la Junta Directiva y el Comité Científico Asesor de Indicasat. La agenda también contempló sesiones técnicas para explorar posibles proyectos conjuntos y nuevas oportunidades de cooperación científica.