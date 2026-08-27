Ante ola de violencia, obispo de David pide 'trabajar juntos' para recuperar la seguridad

El obispo expresó preocupación por los homicidios y femicidios que se registran en Panamá y advirtió que la delincuencia también afecta a la provincia de Chiriquí.

David, Chiriquí/Luis Enrique Saldaña Guerra, obispo de la Diócesis de David, expresó preocupación por los homicidios y femicidios que se registran en Panamá y advirtió que la delincuencia también afecta a la provincia de Chiriquí.

El religioso hizo un llamado a las autoridades a fortalecer las políticas de seguridad y a adoptar medidas firmes para hacer frente a la delincuencia, pero también consideró necesario trabajar en la prevención y en la búsqueda de oportunidades para los jóvenes.

La preocupación no es ajena a la propia Iglesia. El Obispado de David recientemente fue víctima de la delincuencia, luego de que desconocidos ingresaran a sus instalaciones y sustrajeran el cableado de los aires acondicionados.

Saldaña Guerra sostuvo que enfrentar la inseguridad requiere la participación de distintos sectores de la sociedad y que el trabajo debe comenzar desde el núcleo familiar y las comunidades.

“Es preocupante y provoca tristeza y dolor ver que nuestra sociedad se va deteriorando. Creo que habla de una situación que cada vez es más compleja; sin embargo, el llamado es para siempre procurar cuidar nuestra vida y poner atención a nuestras familias”, manifestó.

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Llamado a actuar desde la familia

El obispo consideró que, además de fortalecer la seguridad, es necesario identificar las causas que están llevando a algunos jóvenes a involucrarse en actividades delictivas.

A su juicio, las familias y las comunidades tienen un papel fundamental en la prevención, mientras que las autoridades deben garantizar condiciones que permitan a los jóvenes mantenerse alejados de la delincuencia.

“Tenemos que trabajar juntos para ir erradicando estos males que se están apropiando de nuestra sociedad. Habría que revisar juntos qué es lo que ha provocado esto para poner los correctivos”, afirmó.

También planteó la necesidad de fortalecer las condiciones de estabilidad económica, al considerar que mejores oportunidades pueden contribuir a reducir los niveles de criminalidad en el país.

Piden revisar las leyes

El llamado a reforzar las acciones contra la delincuencia también fue respaldado por ciudadanos.

Juan Carlos De Gracia consideró necesario revisar el marco legal para enfrentar la situación de inseguridad.

“Estamos pobres en leyes; lo que tenemos que arreglar son las leyes”, expresó.

Mientras tanto, el obispo insistió en que la lucha contra la delincuencia no puede recaer únicamente en las autoridades de seguridad, sino que requiere un esfuerzo conjunto entre familias, comunidades, instituciones y sociedad civil para evitar que la violencia continúe ganando espacio.

Con información de Demetrio Ábrego