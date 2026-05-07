OMI advierte sobre impacto del bloqueo en el estrecho de Ormuz y destaca papel del canal de Panamá

En medio de este escenario, representantes de la Cámara Marítima de Panamá señalaron que Panamá comprende la responsabilidad que mantiene con el comercio internacional.

Ciudad de Panamá/El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, alertó sobre la grave situación provocada por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, donde actualmente permanecen atrapados alrededor de 1,500 buques y más de 20 mil tripulantes.

Las declaraciones fueron ofrecidas este jueves durante la Convención Marítima de las Américas 2026, donde Domínguez explicó que la crisis representa un serio riesgo para el comercio marítimo mundial y para las cadenas de suministro internacionales.

”Mientras más largo se hace este conflicto, más se incrementa la preocupación por la falta del suministro de asuntos esenciales que ellos necesitan como agua, alimentación e inclusive combustible, para que lo buques puedan seguir navegando dentro de esta región; Eso es algo que yo vengo trabajando muy de cerca con todos los países para que ellos presenten ese tipo de asistencia, ya que mientras más tiempo estén allí más van a sufrir de salud mental, fatiga y incertidumbre que viene con todo esto”, indicó.

El secretario general de la OMI destacó que más del 80% de la carga transportada por vía marítima corresponde a productos de uso cotidiano, por lo que cualquier interrupción en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz tiene repercusiones directas en la economía global.

”Lo que no podemos hacer, es realmente poder transportar las cargas básicas que vienen desde esta zona, estamos hablando del 20% del petróleo crudo, 19% el gas licuado, 9% de automóviles, y sobretodo ese 13% de químicos y fertilizantes que van a tener un impacto a largo plazo en la seguridad alimentaria”, sostuvo Domínguez.

En medio de este escenario, representantes de la Cámara Marítima de Panamá señalaron que Panamá comprende la responsabilidad que mantiene con el comercio internacional, especialmente por la relevancia estratégica del Canal de Panamá en la conectividad marítima mundial.

”Hoy vivimos tiempos de incertidumbre, presión sobre la cadena de suministros y transformación energética. También vivimos un momento de grandes oportunidades para los países que estén dispuestos a evolucionar”, manifestó René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá.

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Domínguez también informó que actualmente se trabaja en el desarrollo de un corredor humanitario de evacuación para asistir a los tripulantes afectados por la crisis. No obstante, explicó que este mecanismo solo podrá activarse una vez cesen las hostilidades y exista seguridad para transitar nuevamente por el estrecho de Ormuz.

La situación mantiene en alerta a la industria marítima internacional debido al impacto que podría generar sobre el abastecimiento de mercancías, el transporte energético y la estabilidad de las rutas comerciales globales.

Con información de Elizabeth González